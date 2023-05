Star Wars: saiba tudo sobre o Conselho Jedi no Pará

No último dia 4 de maio foi celebrado o Dia do Star Wars e a data celebrada ao redor do mundo e movimenta milhares de fãs a comemorar o "May the fourth" ou "4 de Maio", que representa um trocadilho em inglês para a frase Jedi "May the Force be with you" ou "Que a força esteja com você". No Pará, a comunidade de fãs de Star Wars é representada pelo Conselho Jedi, único grupo no país registrado junto à Disney Brasil.

O advogado Mario Fima e o servidor público Nelson Delgado são os fundadores do Conselho Jedi no Pará. A franquia "Star Wars" marcou sua geração, declarou Nelson que relembrou as redes sociais mIRC, ICQ, Orkut e entre outras, e a partir delas a comunidade se uniu e cresceu pelo mundo. "As pessoas começaram a se unir em comunidades virtuais para tratar de algo que o gosto fosse comum. As comunidades de Star Wars estão espalhadas pelo mundo. Com isso, soubemos que RJ, SP, MG, BA e RS haviam fundado 'Conselhos Jedi', e esse movimento se espalhou por vários Estados, e desde 2012 buscamos conquistar o nosso espaço", disse

"Em 2016, recebemos a admissão e reconhecimento formal dos demais Conselhos Jedi, e somos o único, nessa configuração, dentro do Estado do Pará. Cada Conselho representa um Estado, mas não há hierarquia entre eles, são autônomos, mas cooperam entre si o tempo todo em eventos, campanhas, informações, etc", completou.

Entre os conselhos brasileiros, o do Pará é o único com reconhecimento da Disney. "Nenhum Conselho Jedi do Brasil, nem mesmo o fundador, do CJ do Rio, tem cadastro ou vínculo com a Disney. É importante deixar isso bem claro. Eles sabem da existência do movimento, às vezes apoiam alguns eventos, enviam brindes, mas não há vínculo, todavia, qualquer Conselho Jedi (reconhecido) toma muito cuidado com o uso da marca Star Wars, e ao longo dos anos esse respeito foi conquistado por todos os Conselhos Jedi. Podemos fazer qualquer evento, mas respeitando as normas da Disney, e são muitas", frisou.

Por ser uma data importante aos fãs do universo Star Wars, o servidor público conta que há muitas programações em Belém com a temática. E, por isso, a agenda do Conselho está fechada. "O 4 de maio é a data magna para qualquer fã de Star Wars. Passada o ápice da Pandemia, até mesmo nos surpreendeu a quantidade de eventos relacionados ao tema Star Wars que surgiram esse mês em Belém. Não tivemos como atender a todos os convites para participação, mas dentro do possível apoiamos todas as iniciativas e enviamos representantes. Star Wars ultrapassou a ficção e é um movimento cultural que cresce ano após ano, e uma das missões dos Conselhos Jedi é ajudar a difundir esta cultura", arguiu.

"Por ser um mês que se comemora o dia de Star Wars e o dia do Orgulho Nerd. Fora isso, durante eventos Anime/Geek, quando possível, participamos com montagem da sala temática. O Concerto é de total iniciativa da Orquestra de Cinema, que nos pediu colaboração na divulgação, o que de pronto foi atendido, e estaremos participando do evento como espectadores, alguns inclusive irão usar roupas temáticas no dia (Cosplay). A interação varia de evento para evento, estamos sempre abertos a cooperar e colaborar", acrescentou.

Além de difundir a cultura da franquia que envolve filmes e séries e outros produtos, Nelson conta que as ações em prol da solidariedade também são o foco e relembrou a ação em conjunto ao Hemopa para estimular a doação de sangue. "O Conselho é administrado por uma Coordenação de 10 membros, e tem como missão regimental a informação, diversão, entretenimento, difusão da cultura e cooperação, sempre que possível, em causas sociais, filantrópicas e/ou humanitárias. Já participamos diversas vezes de visitas a Hospitais, Campanhas de Doação de Sangue, etc. O interessado pode procurar a gente pelo instagram @conselhojedipara, deixar seu contato, que um dos membros da Coordenação fará o contato e fará as explicações devidas", concluiu.