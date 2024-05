Entenda por que o 'Star Wars Day' é comemorado no dia 4 de maio

O dia 4 de maio é um dia muito especial para os fãs da saga Star Wars. A franquia, criada por George Lucas, chegou ao cinema em 1977 e já virou desenho animado, boneco de ação, jogo eletrônico e como não poderia deixar de ser, tem uma data só para ela, denominada como "Star Wars Day”.

A celebração começou por causa de uma das citações mais famosas da saga “Que a Força esteja com você”. Em inglês, a citação da obra de George Lucas fica assim: “May the Force be with you”. Por isso, era muito comum que os fãs da série fizessem um trocadilho com a frase, dizendo “May the Fourth be with you", que traduzindo, significa “Que o 4 de maio esteja com você.

Apesar da tradução para o português tirar o sentido da frase, os fãs brasileiros de Star Wars não deixariam de celebrar esta data que surgiu entre os adeptos de Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Luke Skywalker, Princesa Leia e Darth Vader.

A primeira celebração oficial do 4 de maio como Star Wars Day aconteceu em 2011, por meio de um encontro organizado por fãs da cidade de Toronto, no Canadá e desde então, isso vem se repetindo a cada ano e em diferentes cidades pelo mundo.

Os fãs da saga também aproveitam o dia para celebrar a franquia, com encontros, cosplays e até gincanas e eventos especiais, a Disney também aproveitou a data para lançar produtos e até mesmo produções relacionados a essa galáxia muito distante.