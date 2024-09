Filme brasileiro com Dira Paes, 'Manas' ganha prêmio máximo em Festival de Veneza

O filme brasileiro 'Manas', de Marianna Brennand, que tem a paraense Dira Paes como protagonista, ganhou o GDA Director’s Award, principal prêmio da Giornate Degli Autori, uma das principais mostras paralelas do Festival de Veneza.

A narrativa do filme acompanha a história de Marcielle, vivida por Dira, uma jovem que confronta o cenário de violências ao qual a sua comunidade está envolta.

O objetivo do prêmio da Giornate Degli Autori é destacar obras autorais e cineastas emergentes com visão cinematográfica inovadora.

A premiação é concedida ao diretor ou diretora do melhor longa da mostra. Além disso, o prêmio traz um bônus de € 20 mil (cerca de R$ 123 mil) para promover a circulação do longa.

'Estou transbordando de felicidade e emoção. Esse prêmio é importante para mim como diretora, para toda a equipe brilhante que fez esse filme, para todas as “manas” do Pará, do Brasil e do Mundo. E é um prêmio que eu recebo em nome do nosso cinema brasileiro, ele representa nossa força, nossa verdade, nossa ousadia e coragem em resistir assim como nossa protagonista resiste e reage bravamente”, disse a cineasta em celebração.

Além de Dira, 'Manas' tem no elenco Rômulo Braga e Fátima Macedo, além da estreante Jamilli Correa, 'Manas' narra a história de Marcielle. A jovem de 13 anos vive na Ilha do Marajó (PA) junto ao pai, mãe e três irmãos. Conforme amadurece, ela vê ruir muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Preocupada com a irmã mais nova e ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade.