‘Maníaco do Parque’: filme sobre serial killer brasileiro ganha primeiro trailer; confira

Estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, o longa ‘Maníaco do Parque’ teve seu primeiro trailer completo divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Prime Video.

O filme, que estará presente no Festival do Rio, em 12 de Outubro, se aprofunda na história de Francisco de Assis Pereira, condenado por atacar 23 mulheres e assassinar 10 delas, escondendo os corpos no Parque do Estado, em São Paulo, entre os anos de 1997 e 1998. Na produção, Giovanna Grigio interpreta Elena, uma jornalista que trabalha incessantemente para revelar a identidade do criminoso.

O trailer inicia com imagens de telejornais, como o Jornal Nacional, repercutindo a prisão do maníaco na época. As imagens são acompanhadas da a música 'Where Did You Sleep Last Night', interpretada por Xamã, que também trabalha no filme. Confira:

Quem assina a direção é Maurício Eça, mesmo responsável pelo triller ‘A Menina que Matou os Pais’, que conta o caso que levou à condenação de Suzane Von Richthofen e dos irmãos Cravinhos.

O filme chega em 18 de outubro no Prime Video.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)