Filme 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Torres, é favorito de críticos do Festival de Veneza

Estrelado por Fernanda Torres, o longa “Ainda Estou aqui”, que compete no Festival de Veneza, apareceu como líder do ranking da revista inglesa “Screen International”, composto por jornalistas de veículos renomados do mundo todo, como o francês "Le Monde", o espanhol "El País" e o britânico "The Observer".

Esse tipo de ranking é comum nos principais festivais de cinema do mundo e reflete a recepção dos filmes pelos especialistas. A posição da obra brasileira gera expectativas para possíveis prêmios.

Do diretor Walter Salles, o filme é baseado em história real e livro homônimo que retrata as memórias doautor, Marcelo Rubens Paiva, e da mãe, Eunice Paiva, após o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar no Brasil. Durante 40 anos, a mulher procurou a verdade por trás do desaparecimento do marido.

Confira o teaser do filme:

Com uma média de 3,89, "Ainda estou aqui" ficou acima do elogiado “The Room Next Door”, de Pedro Almodóvar, que obteve 3,85. Em terceiro, com 3,60, está "Harvest", de Athina Rachel Tsangari.

Também em competição em Veneza, "Coringa: Delírio a dois", de Todd Phillips, teve média de 3,25. Os premiados do Festival de Veneza serão conhecidos amanhã.

Segundo o site DeadLine, “Ainda Estou Aqui” deve estrear para o público brasileiro ainda no ano de 2024. Além de Fernanda Torres, o filme tem no elenco Fernanda Montenegro e Selton Mello.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)