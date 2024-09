Fernanda Torres está entre 10 atrizes cotadas para o Oscar 2025, diz imprensa internacional

No último domingo (1º/09), o Festival de Cinema de Veneza recebeu a exibição de "Ainda Estou Aqui", o mais recente trabalho do diretor Walter Salles. A performance de Fernanda Torres no longa-metragem gerou grande entusiasmo e elogios, colocando a atriz brasileira entre as principais candidatas ao Oscar 2025.

VEJA MAIS

O filme, que é baseado em uma obra de Marcelo Rubens Paiva, recebeu uma ovação de dez minutos durante o evento, destacando-se na cobertura da crítica internacional. Diversos sites especializados já incluíram Torres na lista das dez atrizes cotadas para a disputa pelo prêmio de Melhor Atriz na cerimônia do próximo ano.

A revista que divulgou a lista apontou também os seguintes nomes na corrida para o Oscar: Angelina Jolie ("Maria"), Saoirse Ronan ("The Outrun"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascon ("Emilia Pérez"), Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), Julianne Moore ("The Room Next Door"), Demi Moore ("The Substance"), Cynthia Erivo ("Wicked") e June Squibb ("Thelma").

Além de colocar Fernanda Torres entre as favoritas, a revista já havia destacado o filme de Salles como um dos cinco concorrentes ao prêmio de Melhor Filme Internacional. A Indiewire descreveu a atuação de Torres como "tão espetacular quanto sua filmografia sugere" e classificou o filme como um "emocionante registro histórico do Brasil".

O site The Hollywood Reporter elogiou a atuação de Torres, destacando sua "extraordinária graça e dignidade". Por outro lado, o Deadline afirmou que o longa pode posicionar a atriz na disputa pelos principais prêmios da temporada.