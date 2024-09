Filme ‘Wicked’, com Ariana Grande e Cynthia Erivo, tem data de estreia adiantada no Brasil

O filme “Wicked”, estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, teve a data de estreia adiantada em uma semana no Brasil. O longa, que chegaria aos cinemas no dia 28 de novembro, fica disponível ao público no dia 21. A trama é adaptação de musical da Broadway e acompanha o mundo de Oz antes da chegada de Dorothy.

Em “Wicked”, Ariana Grande interpreta Glinda, conhecida como a Bruxa Boa. Cynthia Erivo, por outro lado, dá vida a Elphaba, a Bruxa Má do Oeste. No prólogo da história de “O Mágico de Oz”, Glinda e Elphaba se conhecem na Universidade de Shiz e viram amigas. Entretanto, as diferenças as separam e traçam o futuro de cada uma.

Confira o trailer de "Wicked"

O elenco do filme também conta com Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Bowen Yang, Ethan Slater e Jeff Goldblum. Com direção de Jon M. Chu, “Wicked” tem roteiro de L. Frank Baum, Dana Fox e Winnie Holzman. O segundo longa chega aos cinemas no dia 27 de dezembro de 2025.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)