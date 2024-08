'Maníaco do Parque' recebe cartas e alimentos de mulheres na prisão; mãe acredita na inocência dele

O “Maníaco do Parque”, ou Francisco Pereira de Assis, é o maior serial killer da história do Brasil. Condenado a 280 anos de prisão, ele recebe cartas e alimentos de mulheres na prisão, segundo Maria Helena de Souza Pereira, mãe do criminoso. Maria Helena, que não o visita na penitenciária há 10 anos por razões financeiras, acredita até hoje na inocência do filho.

VEJA MAIS

Francisco deve ser solto em 2028, quando completa 30 anos na prisão. No período em que foi condenado, o tempo de reclusão não poderia ultrapassar mais do que três décadas. O “Maníaco do Parque” confessou o assassinato de nove mulheres e foi acusado pela morte de sete, além de outros crimes, como estupro, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor.

"Maníaco do Parque" não recebe mais visitas da mãe

Maria Helena parou de visitar Francisco há cerca de 10 anos e a carteirinha de visitante foi suspensa pela administração da Penitenciária Orlando Brando Filinto, de Iaras (São Paulo). Desde 22 de maio de 2009 o criminoso está preso nesse local. “Veio a pandemia, e depois ele pediu que não queria ser visitado durante a pandemia. Uma situação muito difícil. Talvez ele nem entenda o porquê”, disse a mãe em entrevista a Ulisses Campbell, do jornal O Globo. Segundo Maria Helena, mulheres a procuram para ajudar com dinheiro e levando alimentos.

Ao ser questionada sobre o modo como as trata, a mãe de Francisco diz que sempre agiu bem e que nunca deu nenhum tipo de alerta. “Elas vão lá de livre e espontânea vontade”, afirmou. Maria Helena também revelou que, durante o tempo em que passou visitando o filho, diversas mulheres pediram para ter encontros íntimos, mas não houve permissão do juiz.

Maria Helena de Souza Pereira, mãe de Francisco Pereira de Assis, o "Maníaco do Parque" (Reprodução O Globo)

“É muito triste, muito triste mesmo. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Lembro do dia em que ele foi preso e fui à delegacia perguntar se ele tinha feito aquilo tudo. Ele não respondeu nada. Mas não sou apontada na rua. As pessoas me tratam bem. Sou uma mulher forte, guerreira, brava”, falou Maria Helena. A mãe do “Maníaco do Parque” ressaltou que não gosta do apelido dado a Francisco: “É um nome maldito que a mídia colocou nele. O meu filho se chama Francisco. Até hoje não acredito que ele tenha feito isso. Não entra no meu coração.”

Maria Helena disse que tem medo de receber o filho em casa após a soltura e, por isso, prefere que ele more em Portugal. “Ele é outro homem. Afinal, são 30 anos. Nem sei como ele está. Além do mais, moro em uma casa humilde. Tenho receio do assédio da imprensa. O ideal seria que ele fosse morar em Portugal, onde há uma mulher apaixonada que quer levá-lo para lá”, esclareceu. Entretanto, durante a entrevista ao O Globo, o filho mais velho, Luís Carlos Pereira, a corrigiu e a resposta mudou: “Com certeza [o receberia em casa], de braços abertos. Isso ninguém me tira.”

Relembre o caso do “Maníaco do Parque”

Francisco Pereira de Assis ficou conhecido como “Maníaco do Parque” e foi preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, em 4 de agosto de 1998. Ele confessou assassinar nove mulheres, com quem também cometeu crimes sexuais.

O caso ocorreu em São Paulo (SP). O apelido “Maníaco do Parque” repercutiu devido à localização onde os crimes aconteceram, o Parque do Estado, Zona Sul da capital paulista. Antes de ser preso, Francisco ficou desaparecido por 23 dias.

As vítimas, quando encontradas, estavam nuas e com marcas de violência sexual, como mordidas nos seios. Uma delas chegou a ser estrangulada e outras nove, que sobreviveram às investidas criminosas de Francisco, revelaram à polícia terem sido assediadas e violentadas. Para atrair as vítimas, o “Maníaco do Parque” usava como pretexto ofertas de emprego como modelo.

A história de Francisco Pereira de Assis será detalhada em livro escrito por Ulisses Campbell, escritor e jornalista responsável pela produção da biografia de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Flordelis. Uma produção cinematográfica da Prime Video sobre os crimes, protagonizada por Silverio Pereira, é esperada para esse ano.

Confira teaser sobre o filme do "Maníaco do Parque"

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)