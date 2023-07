Esposa descobre que marido é serial killer e pede o divórcio após 25 anos de casamento

Asa Ellerup, esposa de Rex Heuermann, pediu o divórcio pouco mais de duas semanas depois de seu marido ter sido preso por suspeita de responsabilidade no assassinato de quatro mulheres em Long Island, no estado de Nova Iorque. Rex, de 59 anos, trabalhava como arquiteto na região da Penn Station, em Manhattan, onde foi detido no último dia 13.

Logo após a prisão do arquiteto, Michael Brown, advogado de Heuemann, afirmou que o mesmo seria um “marido amoroso”. Asa rompeu o relacionamento com Rex depois de 25 anos de casamento e em um nota divulgada pela família, afirmou estar “passando por um momento devastador”, que cobra um alto “preço emocional”.

Segundo as autoridades responsáveis pela investigação, que se deu em grande parte através da análise de ligações telefônicas, Asa e seus filhos não estavam na residência da família na ocasião dos homicídios. A polícia ainda não determinou onde ocorreram os assassinatos, mas não descarta a possibilidade de que seria na própria casa de Heuermann.

Conforme repercutido pelo porral O Globo, Rex Heuermann foi preso no dia 13 de julho, acusado de conexão com 11 mortes que ocorreram ao longo de uma década. O arquiteto foi detido pelas autoridades enquanto saia do prédio onde trabalhava em Manhattan, na cidade de Nova Iorque.

O que tornou o autor dos crimes suspeito de ser um serial killer foi o padrão observado nas vítimas e na maneira como os corpos foram encontrados. Os quatro primeiros cadáveres descobertos em 2010 pertenciam a garotas de programa na casa dos 20 anos, que possuíam anúncios no site Craigslist.

Os corpos das quatro primeiras vítimas foram encontradas enrolados em tecidos de estopa na orla de Gilgo Beach, em Long Island, o que deixou o caso conhecido como “Gilgo Four”. A partir daí, 11 outros corpos foram encontrados na mesma região.