Sepultura do serial killer Lázaro Barbosa é violada em Goiás

​A sepultura onde estava enterrado o serial killer Lázaro Barbosa foi violada, no Cemitério de Cocalzinho de Goiás. O coveiro percebeu que o túmulo estava revirado enquanto trabalhava pelo local nesta quarta-feira (15).

A Polícia Civil de Goiás foi alertada sobre o crime e passou a investigar o caso. Inicialmente, a polícia suspeitou que tivessem levado o crânio durante a violação, mas após perícia viu-se que o corpo estava intacto.

Não há informações sobre quem praticou a violação do túmulo. Portanto, a PC ainda não sabe determinar se foi uma pessoa agindo sozinha ou um grupo criminoso.

Relembre o caso

Em 9 de junho de 2021, Lázaro matou quatro integrantes da família Vidal. Digitais dele foram encontradas na casa, no Incra 9, Ceilândia. Investigações preliminares apontam que Lázaro teria usado uma arma de fogo e uma faca para matar Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, após invadir a chácara da família. O assassino ainda levou a mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, 43.

O corpo dela foi achado no dia 12 de junho, a poucos metros da casa onde morava, por um grupo de moradores, empenhados nas buscas pela dona de casa. O laudo indica que Cleonice levou um tiro na cabeça e há indícios de violência sexual.

Após os assassinatos, Lázaro empreendeu fuga que durou quase um mês. O criminoso acabou morto com pelo menos 38 disparos, em 28 de junho do mesmo ano, após trocar tiros com policiais em uma mata nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas (GO).