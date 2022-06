Caso Lázaro: família vítima do maníaco recebe ameaças de morte

Quase um ano após a morte do maníaco Lázaro Barbosa, 32 anos, os parentes da família Vidal, assassinada na chacina promovida pelo homem no Incra 9, em Ceilândia (DF), ainda convivem com o medo. Nas últimas semanas, a família recebeu diversas ameaças de morte. O suspeito teria se intitulado como o "Novo Lázaro".

O caso está sendo investigado em sigilo pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). “Houve uma ameaça de morte em forma eletrônica, via celular, destinada a um parente mais próximo do local [chacina]. Já foi feita a ocorrência e está sob investigação. [...] Teve essa ameaça sim, por mensagem de texto. Colhemos uma foto do suposto ameaçador e as informações foram repassadas para a delegacia”, diz um familiar. As ameaças seriam a quem assumiu a gestão dos negócios da família.

Relembre o caso

Em 9 de junho de 2021, Lázaro Barbosa matou quatro integrantes da família Vidal: Cláudio Vidal de Oliveira, 48, Gustavo Marques Vidal, 21, Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, e Cleonice Marques de Andrade, 43. As quatro mortes foram violentas e Cleonice foi raptada antes de ser assassinada. O corpo dela foi achado em 12 de junho, em um córrego na mesma região onde fica a casa.

Após os assassinatos, Lázaro ainda permaneceu foragido por 20 dias e mobilizou uma operação que reuniu mais de 200 homens das forças de segurança de Brasília e de Goiás.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)