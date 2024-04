Mulheres moram há três meses em McDonald's do Leblon, no Rio de Janeiro; entenda

Duas mulheres, uma mãe e filha, estão morando há cerca de três meses no McDonald's do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, um dos bairros mais luxuosos do Brasil. Acompanhadas de ao menos cinco malas grandes, elas dormem sentadas na calçada, esperam a loja abrir e passam o dia na lanchonete. As refeições são feitas diariamente no próprio local. As informações são da CBN.

Identificadas apenas como Suzy, de 50 anos, e a filha Bruna, de 30, elas têm chamado atenção de moradores e vendedores ambulantes do local pela situação inusitada. As duas possuem celulares, estão sempre com roupas limpas, malas em bom estado e possuem dinheiro para pagar o que consomem na loja e em outros comércios da região.

“Quando o Mac (lanchonete) fecha, elas ficam sentadas do lado de fora, não se afastam. Quando abre, de manhã, elas entram e pegam sempre a mesa perto da porta. Muito triste, morar em uma lanchonete é uma situação insustentável”, declarou um morador.

Até o momento, Suzy e Bruna não aceitaram nenhum tipo de ajuda, nem mesmo do poder público. A Polícia Militar, uma equipe do Segurança Presente e funcionários da prefeitura já tentaram fazer contato, mas foram dispensados todas as vezes.

Outro vendedor ambulante da região afirmou reconhecer as duas e já ter as visto em um hotel de Copacabana, onde trabalhou em 2022. Segundo ele, Suzy e Bruna deram um calote nesse estabelecimento e saíram sem pagar.

“Conheço elas pelo histórico (do local) onde eu trabalhei, um hotel em Copacabana. Elas se hospedaram lá e não pagaram a hospedagem, em 2022. Não aceitam ajuda, são bem ríspidas, não se abrem. Ficam andando na rua, peregrinando. Ficam para lá e para cá, e não têm um local fixo”, conta ele.

O caso de Bruna e Suzy foi parar nas redes sociais, em perfis que compartilham notícias de bairros do Rio. Relatos nos comentários dos posts afirmam que as duas estão vagando pela cidade há algum tempo e já teriam passado uma temporada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e outra no parque Jardim de Alah, também no Leblon.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)