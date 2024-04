Seis cachorros são resgatados dentro de caixa em bagageiro de ônibus que ia para o Maranhão

Seis cachorros foram resgatados de dentro de um ônibus, na BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás, na manhã desta terça-feira (23). Eles estavam em uma caixa no bagageiro do veículo que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ia de Frutal, em Minas Gerais (MG), para Viana, no Maranhão (MA).

Eram mais de 32 horas de viagem. Um homem responsável pelos animais e o ônibus foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Os nomes dele e da empresa de transporte não foram divulgados. De acordo com a PRF, os cachorros, de raças diversas, não estavam em local apropriado para o transporte. A polícia afirma que isso poderia matá-los.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, dois dos seis animais aparecem com a cabeça para fora da caixa, que tinha um buraco. Na filmagem, um deles late e tenta sair da caixa. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), nesta terça-feira (23), fez 35ºC na região norte do estado.

O homem responsável pelos animais tinha 56 anos e era um trabalhador rural. Ele contou à polícia que os cachorros pertencem a um casal que também estava indo para Viana em um carro. O casal não foi localizado. O homem responderá pelo crime de maus-tratos aos animais.