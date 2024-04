PRF resgata cachorro vítima de maus-tratos no sudoeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal resgatou um cachorro vítima de maus-tratos no município de Altamira, no sudoeste do Pará. O animal estava sendo transportado na carroceria do caminhão sob um intenso calor, privado de alimentação e sem acesso a água para se hidratar.

O resgate ocorreu na manhã de domingo (7), durante fiscalização no quilômetro 625 da BR-230, naquele município. Por volta das 11 horas, a equipe da PRF foi abordada por um condutor que relatou que um motorista estava transportando um cachorro na carroceria de um caminhão, demonstrando sinais de cansaço, possivelmente devido ao aperto de sua coleira.

Após receber as informações, os policiais abordaram o veículo. Ao inspecionar o animal, constataram evidentes indícios de maus-tratos. O cachorro estava sendo transportado sob condições precárias e cruéis, sendo exposto ao forte sol, sem acesso a água ou comida. O animal também demonstrava sinais de aflição, babando excessivamente e agitando-se durante o resgate.

O condutor do caminhão justificou a situação alegando falta de espaço na cabine e ter iniciado sua viagem às 5 horas, partindo de Pacajá com destino a Medicilândia, também no Pará. O motorista foi preso e levado, juntamente com o cachorro, para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira, para os procedimentos cabíveis, em tese, por maus-tratos (lei 9605/98, Art.32,§1°).