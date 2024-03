Cachorro é morto a tiros ao lado de escola e crime provoca pânico em alunos, no Rio de Janeiro

Um cachorro foi morto a tiros ao lado de uma escola municipal por um homem com ficha de crimes de maus tratos contra animais, na última quinta-feira (07), em Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no horário de entrada na escola no turno da manhã, o que deixou pais e alunos em pânico com a brutalidade do ocorrido.

Policiais da 32ª DP estiveram no local, mas prenderam o dono do cachorro e deixaram o atirador solto, uma vez que o suspeito alegou ter sido atacado pelo cachorro. O animal pertencia a um morador de rua, conhecido por cuidar de animais abandonados com a ajuda dos moradores da área e de um pet shop.

Os agentes policiais investigam a motivação do crime, no entanto, vizinhos alegaram que o suspeito apenas se aproximou e atirou no animal.

O suspeito foi identificado como Antonio Colonese, dono do "bar do Tuninho", que fica na mesma rua da escola. Segundo testemunhas, Antonio é conhecido por atos cruéis contra animais, incluindo envenenamento.

Diante da revolta de vizinhos, Antonio fechou o seu comércio e fugiu. Alunos e pais correram para dentro da escola. Uma professora, que não quis se identificar, disse que as crianças choravam e não queriam ter aulas, pois presenciaram o crime.

“As crianças estão apavoradas. Foi uma correria, entraram para a escola e ficaram traumatizadas, pois elas viram que ele matou o cachorro. Como uma pessoa faz isso perto de uma escola e na frente de crianças?”, questionou a educadora.

Em nota, a Polícia Civil disse que “Os agentes estão em busca de informações, testemunhas e possíveis imagens que registraram o fato. Demais diligências serão realizadas para confirmar a identificação do autor e esclarecer o ocorrido”.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com