Homem que ajudou nas buscas por Lázaro Barbosa é preso por estupro de adolescente

Conhecido como “Babaçu”, o caçador José Marcos Rodrigues Pereira, que ficou conhecido por auxiliar nas buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa, no final de junho deste ano, em Águas Lindas de Goiás, foi preso suspeito de estuprar uma adolescente, de 16 anos. Ele teria presenteado a jovem com o intuito de manter relações sexuais com ela. A vítima, contudo, recusou o contato com o caçador, que passou a ameaçá-la até, supostamente, concretizar o abuso sexual. As informações são da revista Istoé.

José Marcos Rodrigues Pereira, o Babaçu (Reprodução / TV Record)

A prisão foi realizada na última segunda-feira (25), em São Miguel do Araguaia. As investigações apontam que o suspeito havia procurado novamente a garota no último domingo (24), ocasião em que ele teria ameaçado tomar o celular da vítima e levá-la para longe de casa. A ameaça verbal resultou no estupro. Após abusar da garota, "Babaçu" tlevou a adolescente para a casa dela, onde mais uma ameaça teria sido feita.

O homem foi preso após a vítima denunciar o crime à polícia. Babaçu foi encaminhado à Polícia Penal, onde está à disposição do Poder Judiciário.