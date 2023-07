Após 11 mortes, polícia descobre DNA de serial killer em fatia de pizza descartada; entenda o caso

Autoridades de Nova York conseguiram prender Rex Heuermann, um arquiteto de 59 anos, sob a suspeita de ser o responsável por uma série de assassinatos ocorridos há mais de uma década. O elo entre o criminoso e os crimes veio à tona por meio de uma caixa de pizza descartada pelas ruas da cidade. Rex é acusado de cometer 11 assassinatos, sendo nove mulheres, um homem e um bebê.

A investigação sobre Heuermann teve início em março de 2022. Em 26 de janeiro, ele descartou uma caixa de pizza no lixo. Os pesquisadores conseguiram recuperaram o objeto e enviaram os restos da pizza a um laboratório forense.

Os resultados das análises revelaram que o mesmo DNA presente na fatia de pizza descartada correspondia ao DNA encontrado no corpo de uma das vítimas. O caso ficou conhecido como "Gilgo Four" devido à descoberta dos corpos na vegetação próxima à praia de Gilgo, região costeira dos Estados Unidos, próxima a Nova York. Ainda em janeiro de 2022, outras quatro garotas de programa, foram encontradas amarradas com fita adesiva ou cintos, na região.

Além da pizza, a investigação revelou que Heuermann realizou mais de 200 consultas na internet nos últimos 16 anos relacionadas a serial killers e ao caso "Gilgo". Como evidências indicam que ele pode ter planejado meticulosamente os assassinatos.

O policial que comandou o caso descreveu Rex Heuermann como um "demônio que anda entre nós, um predador que arruinou famílias". A prisão do suspeito traz alívio para as famílias das vítimas.