Pedrinho Matador: Serial killer foi morto a tiros e teve o pescoço cortado

Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, foi morto na manhã deste domingo (5), em frente à casa de seus familiares em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o assassino em série de 68 anos foi assassinado a tiros e teve o pescoço cortado.

A Polícia Militar foi acionada após receber informações de disparos de arma de fogo na Rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande. Testemunhas afirmaram que uma pessoa havia sido atingida e que os suspeitos fugiram em um carro preto. A PM recebeu outro chamado informando que o veículo teria entrado na Estrada da Cruz do Século. Chegando ao local, os policiais encontraram o carro abandonado com munição de pistola no assoalho.

De acordo com o depoimento de uma familiar à polícia, por volta das 8h30 da manhã um carro preto trafegou na via. Às 9h50, Pedrinho estava sentado em uma cadeira em frente à casa dela quando o mesmo veículo parou na rua. Dois homens armados desceram do carro, um deles usando máscara, e teriam dito: "não é nada com você, não. Pega sua filha e entra". Em seguida, efetuaram os disparos contra Pedrinho.

Pedrinho Matador estava na porta da casa de uma familiar quando foi executado (Divulgação / Basílio Magno / TV Diário)

Um dos suspeitos perfurou a garganta da vítima com uma faca de cozinha após ele já estar caído no chão. Depois disso, os criminosos fugiram e uma outra pessoa surgiu no portão da casa gritando que havia chamado a polícia.

A equipe do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes coletou o celular de Pedrinho no local. O carro encontrado pela PM e um galão próximo do veículo foram apreendidos. A Polícia Civil requisitou o Instituto de Criminalística e a perícia também foi encaminhada para o local. O caso foi registrado como homicídio qualificado e até o momento, nenhum suspeito foi preso.