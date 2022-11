Serial Killer de Altamira é condenado a 10 anos pela morte de uma de suas vítimas

Um crime ocorrido em 9 de março de 2020 e que chocou a população de Altamira, no oeste do Pará, teve seu desdobramento final na última terça-feira (22), quando o Tribunal do Júri decidiu pela condenação de Eliseu Costa Gomes, 21 anos, a 10 anos de prisão, por homicídio e ocultação de cadáver. A vítima, José Raimundo Rodrigues dos Santos, 36 anos, foi morta e teve o corpo enterrado no quintal da casa do réu, onde dois outros cadáveres foram encontrados.

VEJA MAIS

Investigações feitas à época apontaram que acusado e vítima bebiam juntos pouco antes do crime, mas, a motivação do réu não ficou esclarecida. Oito testemunhas foram ouvidas e contaram que familiares de José Raimundo iniciaram buscas por ele após o seu desaparecimento sem explicação. Ao serem informados que a vítima tinha sido vista bebendo em companhia de Eliseu Costa decidiram procurá-lo. Parentes desconfiaram que ele pudesse estar enterrado no local e foram cavar o terreno por conta própria, encontrando o corpo em cova rasa.

De acordo com o promotor Alexandre Moura, a Justiça descartou a possibilidade de latrocínio do caso, tendo em vista que José Raimundo foi até a casa do réu em uma moto, mas o veículo não foi roubado por Eliseu, fazendo com que o caso se enquadrasse como homicídio simples. A hipótese de homicídio também foi confirmada por relatos de testemunhas, que contaram que outro homem também esteve envolvido no assassinato. O segundo suspeito, Olivandro da Silva, não foi localizado.

Na investigação, outros dois corpos foram encontrados na residência do réu. Um deles era de Luiz Carlos Calixto Barros, de 43 anos, que desapareceu em agosto de 2019. Segundo informações da polícia, Luiz foi morto com golpes de martelo e teve as pernas separadas do corpo. O segundo corpo era de Walison Varela, de 22 anos, que sumiu em fevereiro de 2019. Eliseu confessou os três assassinatos e colaborou com a polícia apontando o local onde estavam enterradas as duas outras vítimas.