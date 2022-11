Polícia fecha 'fábrica de drogas' e apreende cocaína para refino em Parauapebas

Uma intervenção policial feita na noite de quarta-feira (23) resultou no desmonte de um ponto de preparo e venda de drogas em Parauapebas, no sudeste paraense. Na residência localizada no bairro Betânia, apelidada de 'fábrica de drogas', foram apreendidos mais de 40 quilos de diferentes entorpecentes. Uma mulher foi presa em flagrante, um homem que também estava no local conseguiu fugir. Com informações de Correio de Carajás.

“Recebemos informações de que uma residência estava sendo usada como ponto de venda de drogas. Verificamos o endereço e fomos até lá. Observamos que havia um sujeito em atitude suspeita em frente ao imóvel, mas, ao avistar a guarnição ele jogou uma sacola que carregava e fugiu", relatou o tenente Aquino. Ele seria João Victor Silva de Jesus.

Ao entrar na casa, os policiais encontraram apenas a companheira de João Vitor, Kalinny Silva Bezerra, que disse não saber o paradeiro do marido. Na busca dentro do imóvel foram encontrados 16 quilos de cocaína em pó, 18 quilos de cocaína em barra, 5 quilos de crack e 4 quilos de maconha. Além disso, havia várias balanças de precisão e uma prensadora, que servia para embalar o entorpecente.

Ao ser questionada sobre o material, Kalinny confirmou que pertencia ao companheiro. Ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e autuada por tráfico de drogas. "Ela vai passar por audiência de custódia. Caso o juiz entenda que ela deva ficar presa preventivamente, ela será transferida para Marabá e ficará presa por lá”, declarou Thiago Carneiro, titular da Seccional de Parauapebas.

A Polícia Civil vai solicitar a prisão preventiva de João Vitor. “Temos elementos robustos que comprovam que aquele local era um laboratório e também ponto de venda de drogas”, afirmou Thiago Carneiro.