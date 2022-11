Homem é morto a tiro de espingarda na zona rural de Uruará

Antoniel da Conceição da Silva, de 28 anos, morreu na noite de quarta-feira, 23, após ser atingido por tiros, possivelmente de arma do tipo espingarda, enquanto estava próximo a uma residência na zona rural de Uruará, sudoeste do Estado. Com informações de Gazeta Real.

O crime aconteceu, provavelmente, por volta das 20h, em uma casa no Travessão km 175 Sul, a 35 quilômetros da sede do município. A equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil (DPC) foi acionada e realizou os primeiros procedimentos para apuração dos fatos. A Polícia Militar (PM) realizou buscas pelo autor do crime, mas não conseguiu encontra-lo.

De acordo com relatos, a vítima estava em casa com a mãe quando, ao sair da residência, foi surpreendido pelo suspeito. Antoniel foi atingido na região do olho, braço e torax. Ele chegou a entrar novamente na casa após os tiros, mas caiu no chão e morreu na hora.

Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do assassinato. A redação integrada de O Liberal solicita atualizações à Polícia Civil do Pará (PC).