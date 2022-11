Raio mata adolescente de 12 anos e deixa outra jovem ferida em comunidade da zona rural de Belterra

Uma adolescente de 12 anos de idade morreu e outra jovem de 17 anos ficou ferida depois de terem sido atingidas por um raio na tarde desta quarta-feira (23) na comunidade Maguary, localizada na zona rural do município de Belterra, região oeste do Pará. Segundo moradores, as vítimas estavam próximas de uma tomada, durante a chuva, e foram atingidas pela descarga elétrica. De acordo com o informações do Portal Giro, o local onde as meninas estavam não há aterramento e altura adequada para a fiação de alta tensão.

As meninas tinham voltado da escola quando o caso ocorreu. A sobrevivente chegou a ser socorrida quando estava desacordada e encaminha ao Hospital de Santarém, mas o estado de saúde dela não havia sido divulgado pelas autoridadea até às 19h30 de quarta.

Residentes lamentam o caso e detalham como tudo ocorreu

Áudios compartilhados nas redes sociais lamentaram a situação. Numa mensagem de voz, uma mulher – que não teve o nome divulgado – relata todo o caso e diz que não é a primeira vez que uma situação assim acontece em Belterra. “É muito triste esse acontecimento aqui na comunidade Maguary. Uma vítima fatal, devido o raio. Essa aluna de 13 anos estava encostada num esteio, onde tinha uma tomada. Ela e mais outra coleguinha que iam para a escola. Então, na hora do raio, elas pegaram a descarga elétrica. Ela (menina de 12 anos) morreu praticamente na hora. A outra, a ambulância veio buscar e foi encaminhada para o hospital. É a segunda vítima só nesse perímetro, onde está dando descarga elétrica”, diz a moça.

Em outra mensagem de voz, um homem, que também não foi identificado, mas é morador da área, disse que o estado de saúde da garota de 14 anos não era nada bom. “Uma ambulância veio buscar ela. Estava saindo sangue do nariz e pelo ouvido”, comentou.

Prefeitura de Belterra divulga nota de pesar

A Prefeitura de Belterra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou no Facebook, uma nota de pesar pela a morte da adolescente de 12 anos. Ela era aluno do 7º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

“Neste momento de dor, se solidariza com familiares e amigos por essa fatalidade que interrompe o percurso tão cheio de vida da jovem e expressa as mais sinceras condolências”, diz parte do comunicado.