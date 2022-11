Polícia acredita que motociclista morto a tiros tenha sido vítima de emboscada em Altamira

O motociclista Tharlle Amaral Mendes, de 29 anos, conhecido como “Baixinho”, pode ter sido vítima de uma emboscada, segundo acredita a Polícia Civil, que investiga o caso. Ele foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (21) na primeira rotatória do bairro Cidade Nova, em Altamira, região sudoeste do Pará. As autoridades policiais relataram que Baixinho tinha ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas e violência doméstica. As informações são do site Confirma Notícia.

Homem morre em operação da PM que investigava assassinato de vigilante em Ananindeua

Com o suspeito, a polícia encontrou uma arma caseira calibre 23 e cerca de três quilos de maconha

Com Tharlle, os policiais localizaram 45 gramas de maconha. As investigações da polícia vão apurar se a vítima estava fazendo alguma entrega quando foi abordada pelo autor dos disparos, que ainda não foi identificado e permanece foragido.

A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo e morreu no local.

Ajude com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.