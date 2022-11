Dupla de moto executa homem a tiros próximo ao Terminal Rodoviário de Belém nesta quarta-feira (23)

Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira, 23, no bairro de São Brás, em Belém. Sandro Sacha Neves Tavares Junior e foi alvejado por disparos de arma de fogo na travessa Cipriano Santos, próximo ao Terminal Rodoviário de Belém. Ele usava uma mochila e blusa de cor cinza e uma bermuda azul e foi baleado na rua. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a análise do corpo no local e a remoção.

A Polícia Civil e a PCP analisam que há sinais de execução, já que nada aparentemente foi roubado dele e os tiros foram na cabeça. Ele trabalhava numa empresa de coleta de resíduos. Estava, segundo um primo dele no local, a caminho do trabalho. Os suspeitos do crime são dois homens em uma moto.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181), ou ao Centro Integrado de Operações - Ciop (190). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar