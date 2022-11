Policiais militares resgatam refém em posto de combustível de Marituba; um homem foi preso

Uma pessoa foi feita refém, no final da manhã desta terça-feira (22), em Marituba, na Grande Belém. Policiais militares da Rotam foram acionados para negociar a liberação da vítima e a rendição do suspeito. Tudo ocorreu dentro da loja de conveniência de um posto de combustíveis da Petrobrás, na rodovia BR-316, perto do residencial Cittá Maris. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito teria cometido um roubo no bairro de São Brás, na capital paraense, quando adentrou no estabelecimento e manteve a vítima de refém.

Por volta de 12h30, um homem suspeito foi abordado por uma equipe da Polícia Militar e resolveu fugir. Na fuga, fez um rapaz refém. A negociação durou cerca de 30 minutos até que o suspeito foi preso e a vítima saiu em segurança. O suspeito e a arma foram apresentados na Seccional de Marituba.

A PC respondeu a redação integrada de O Liberal por meio de nota que, o caso foi registrado na Seccional de Marituba, onde o suspeito envolvido no caso foi encaminhado. “Diligências estão sendo conduzidas a fim de localizar um segundo envolvido no crime. A arma de fogo e o veículo utilizados pelos criminosos foram apreendidos, além de dois aparelhos celulares”, diz a PC.