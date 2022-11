Homem erra tiro e mata companheiro de caça na zona rural de Ipixuna do Pará

Um homem identificado apenas pelo prenome de Alfredo - e conhecido pelo apelido de “Alfredinho” - morreu na noite da última segunda-feira (21) depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo supostamente acidental na comunidade Água Boa, zona rural de Ipixuna do Pará, região sudeste do Pará. O autor do disparo, que não teve o nome divulgado, disse à polícia que os dois estavam caçando quando escutou um barulho nas folhas, focou a lanterna e viu uma paca. No entanto, quando o companheiro de caça da vítima foi atirar no animal acabou atingindo o colega com um tiro. Ele morreu no local, antes de receber atendimento médico. As informações são do BO Paragominas.

Mulher é sequestrada e feita refém ao sair do trabalho no bairro do Marco; dois homens foram presos

Após ter sido sequestrada, a vítima teve a conta bancária invadida pelos suspeitos, que realizaram transferências e empréstimos

O rapaz que estava com Alfredo se apresentou junto com um advogado na Delegacia de Polícia Civil da cidade onde aconteceu o caso. O suspeito prestou depoimento, mas não foi informado se ele foi autuado ou liberado lodo depois de ser ouvido.

O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP). Exames necroscópicos devem ser realizados para revelar mais detalhes que possam elucidar a ocorrência.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.