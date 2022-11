Homem é confundido e morto a tiros por engano em Parauapebas

Um ato de vingança errou o alvo e acabou vitimando um homem inocente na última segunda-feira, 21, em Parauapebas, sudeste do Pará. Deyvison Charles Rios da Silva foi morto ao ser confundido com outra pessoa pelo suspeito conhecido pelo prenome Valmir. O assassino buscava se vingar de outro homem que teria intervido quando Valmir tentou agredir suas próprias filhas. Com informações de O Impacto.

O crime aconteceu na madrugada, por volta de 1h40, na rua Jerusalém, em Palmares II, zona rural de Parauapebas. Segundo informações da família e da Polícia Civil ao site do interior, Valmir teria se envolvido em um desentendimento com um homem não identificado, que mais cedo teria o impedido de agredir as duas filhas. Irritado, Valmir planejou a morte da pessoa.

Na madrugada, de posse de uma arma de fogo, Valmir teria voltado ao local da discussão e desferido disparos contra um homem. Só depois descobriu não se tratar do desafeto, mas de outra pessoa, que não estava envolvida na confusão - Deyvison Charles Rios da Silva.

Depois do homicídio, Valmir voltou para casa, onde teria declarado ter “feito besteira” e afirmado que fugiria da cidade. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e apenas preservou o local do crime para a posterior remoção. A vítima morreu no local. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.