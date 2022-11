Homem é preso em flagrante por estuprar criança de 4 anos em São Félix do Xingu

Um homem, que não teve o nome informado, foi preso em flagrante, no último domingo (20), pelo crime de estupro de vulnerável, no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. De acordo com os relatos da mãe da vítima, após ouvir um barulho e se dirigir ao quarto da menor, ela flagrou o suspeito praticando ato libidinoso contra a criança de 4 anos de idade.

Depois do flagrante, a Polícia Militar foi acionada de imediato e conduziu o homem até a delegacia. A Diretoria de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Alto do Xingu (14ª RISP), prendeu o suspeito. Após o cumprimento dos procedimentos cabíveis, o homem foi autuado em flagrante e se encontra à disposição do Poder Judiciário.

VEJA MAIS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra estuprador em Canaã dos Carajás

O acusado foi preso no local de trabalho, no final da manhã desta segunda-feira (21), em Canaã dos Carajás, e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil do município. Ele deve ser enviado à cidade onde o crime foi cometido, em Rondon do Pará. Através de uma informação repassada por um delegado de PC de Rondon do Pará, uma equipe de investigadores de Canaã dos Carajás conseguiu chegar até o procurado. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará.

Como denunciar

De acordo com a Polícia Civil, as denúncias podem e devem ser feitas, por meio do WhatsApp 91 98115-9181, ou pelo Disque-Denúncias, número 181. Em todos os contatos o sigilo e o anonimato são garantidos.