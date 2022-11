Adolescente estuprada pelo padrastro pede socorro em posto de saúde

Uma adolescente de 15 anos, da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fugiu de casa após ser estuprada pelo padrasto e pediu socorro em um posto de saúde localizado no bairro Pinheiro Machado, na tarde desta quarta-feira (16). O acusado é um homem de 35 anos.

A jovem contou à equipe do posto de saúde que sofria abusos do padrasto desde os oito anos de idade. Os profissionais de saúde, então, acionaram o Conselho Tutelar e a Brigada Militar da cidade.

Os policiais militares se dirigiram até a casa onde a vítima, a mãe, e seus irmãos moravam com o padrasto, depois de ouvir a adolescente. No local, foram encontradas uma arma de brinquedo e dois pedaços de pau com pregos marcados com os dizeres “estripar, matar, morte”.

O suspeito foi então preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi ouvido e liberado. Ele responderá em liberdade pelo crime de estupro de vulnerável.

Conforme a Brigada Militar, a adolescente e os outros irmãos sofriam ameaças reiteradas por parte do suspeito, inclusive a vítima de estupro tinha certeza de que a arma encontrada na casa era de verdade.

O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Santa Maria.