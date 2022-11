Mulher é sequestrada e feita refém ao sair do trabalho no bairro do Marco; dois homens foram presos

Uma mulher, que não teve a identidade informada, foi sequestrada e feita refém quando saía do trabalho nesta terça-feira (22) no bairro do Marco, em Belém. A Polícia Civil (PC) informou que dois homens, que também não tiveram os nomes divulgados, foram presos no bairro da Terra Firme, onde o caso terminou, suspeitos de envolvimento no caso. As autoridades não chegaram a comentar quantas pessoas participaram da ação criminosa.

Após ter sido sequestrada, a mulher teve a conta bancária invadida pelos suspeitos, que realizaram transferências e empréstimos. A polícia não soube precisar quanto de dinheiro foi roubado pelos envolvidos.

Agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) localizaram o automóvel em que a vítima estava, modelo Ford Ka, de cor prata e placa QEA-B225 na Terra Firme. O piloto, que participou do sequestro, perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste. Um comparsa do condutor teria conseguido fugir do 20º BPM. Após a colisão, o condutor foi detido. A mulher não ficou ferida.

A vítima foi encaminhada até a Unidade Integrada do bairro da Terra Firme para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

Colisão destruiu um dos faróis do carro envolvido no caso

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra momentos depois do impacto do Ford Ka contra o poste. Um dos faróis do carro ficou bastante destruído depois do acidente. Viatura da Polícia Militar (PM) aparece nas imagens.