Homem morre em operação da PM que investigava assassinato de vigilante em Ananindeua

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde de terça-feira (22) no bairro Maguari, em Ananindeua. O suspeito foi localizado durante a operação denominada de “Mata do Bambuzal”, organizada para investigar a morte do vigilante Gideão Manoel Monteiro dos Santos, 39 anos, executado com oito tiros de arma de fogo, por volta de 14h da última segunda-feira (21) no mesmo bairro onde o suspeito morreu. A polícia não informou se o homem morto durante a troca de tiros tinha envolvimento no assassinato de Gideão. As informações foram divulgadas pela PM.

Conforme o relato policial, o suspeito teria atirado contra as guarnições durante as incursões do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM). Os militares revidaram e conseguiram atingi-lo. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades não souberam dizer o motivo do suspeito ter atirado contra os agentes de segurança.

Com o suspeito, a polícia apreendeu a arma caseira calibre 32 e cerca de 3 quilos de maconha. O material confiscado foi levado à Seccional de Polícia Civil (PC) da Cidade Nova.

Sobre a morte do vigilante

Gideão vinha recebendo, desde a última sexta-feira (18), mensagens para comparecer até a Invasão do Bambuzal, no bairro Maguari, em Ananindeua, na Grande Belém. Ele foi até o local e, por volta das 14 horas de segunda-feira (21). acabou sendo morto. O crime envolveu cinco homens, que estavam divididos em três motocicletas. A vítima havia sido presa e cumpriu pena por assalto a mão a armada e tráfico de entorpecentes.

Gideão deixou a companheira e a filha de 14 anos.