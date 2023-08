Enfermeira que matou sete bebês é condenada à prisão perpétua no Reino Unido

Enfermeira condenada pelos assassinatos de sete recém-nascidos e pela tentativa de homicídio de outros seis bebês recebeu sentença de prisão perpétua. O anúncio foi feito pelo tribunal britânico nesta segunda-feira (18).

Lucy Letby, de 33 anos, matou cinco meninos e duas meninas durante seus turnos noturnos na unidade neonatal do hospital Condessa Chester, na Inglaterra, nos anos de 2015 e 2016. Seus métodos incluíam a administração de injeções de insulina e ar nos delicados corpos dos bebês, além de práticas como alimentação forçada e o uso indevido de medicações. Ela também foi condenada pela tentativa de assassinato contra outros seis bebês.

A juíza responsável pela sentença afirmou que as ações de Lucy eram "completamente contrárias aos instintos humanos". Ela se torna a terceira mulher a ser condenada a pena perpétua no Reino Unido.

Ao longo do julgamento, a enfermeira negou as acusações e culpou a higiene do hospital pelas mortes. As autoridades continuam investigando milhares de casos em busca de outras possíveis vítimas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)