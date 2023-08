Enfermeira é condenada por matar sete bebês: ‘Os matei de propósito’

O caso de uma enfermeira assassina comoveu o Reino Unido nesta sexta-feira (18). Lucy Letby, de 33 anos, foi condenada por matar sete bebês em um hospital de Liverpool.

De acordo com a condenação,a enfermeira aplicou injeções de insulina e ar em bebês que estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, assim como deu leite à força e sem prescrição para outras crianças do hospital Condessa de Chester, também em Liverpool, entre 2015 e 2016.

Ainda segundo o documento, Lucy atacava os bebês durante plantões noturnos que fazia no hospital. Uma das vítimas foram dois irmãos gêmeos e um bebê prematuro, com menos de 1kg. Letby também foi condenada por tentar assassinar outros seis bebês.

O julgamento, que durou cerca de dez meses, teve a condenação definida nesta sexta-feira (18), a partir de uma carta encontrada na casa da enfermeira, afirmando os crimes e a morte ‘proposital’ das crianças.

“Eu os matei de propósito”, admitiu no documento encontrado pela polícia.

A sentença deve ser lida para a condenada apenas na segunda-feira (21). Letby negou as acusações ao longo do julgamento, alegando que o motivo da morte havia partido das condições de higiene do hospital.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)