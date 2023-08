Restaurante surpreende cliente com sorvete de chocolate dentro vasos sanitários; vídeo

Inovação e originalidade. Esses foram fatores que destacaram o estabelecimento gastronômico "Gordos" em Tel Aviv, Israel. O restaurante passou a servir aos cliente um sorvete de chocolate dentro vasos sanitários.

A iniciativa ganhou notoriedade nas redes sociais e gerou discussões ao redor do mundo. A iguaria foi apelidada de "Third House Shit" (traduzido como "Cocô da Terceira Casa"). Ela simula de maneira marcante as características de um excremento. A textura, coloração e o contexto da apresentação fazem alusão a fezes, ao invés de destacar o apelo de um sorvete artesanal, cuidadosamente elaborado a partir do mais fino cacau.

As imagens repercuturam gerando uma onda de reações e comentários variados. Um internauta expressou: "É realmente um vaso sanitário. Poderia até ser uma réplica em miniatura, talvez um recipiente de sobremesa com a forma de um vaso. Considerando o desejo comum de reduzir custos, a ideia de que tenham adquirido um vaso sanitário usado passou pela minha mente".

A postagem original, compartilhada no Facebook, já acumula um impressionante total de cinco milhões de visualizações na página oficial do restaurante. O vídeo também foi repostado por um perfil brasileiro no Twitter, acumulando mais de 650 mil visualizações até o momento.

@gordos_restaurant ספיישל "חרבון בית שלישי" עכשיו בתפריט הסודי של גורדוס 😍 תייגו ילד.ה קקה שחושב אחרת מכם על הרפורמה המשפטית ואחלו לו יום קסום 🙏🏻 ♬ צליל מקורי - GORDOS holon