Consultor fitness prova açaí com peixe frito e farinha e dispara: 'mistura' de 'merd*'

O treinador e palestrante recifense Guto Galamba, famoso por dicas saudáveis no Instagram, viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (3), ao compartilhar com os seguidores a experiência de tomar pela primeira vez o açaí produzido no Pará. Durante uma breve estadia no Estado, ele decidiu provar o “queridinho” dos paraenses e se frustrou com a forma como é servida, acompanhado de uma proteína, farinha d’água e adoçado a gosto do consumidor.

No vídeo, Guto começa dizendo que gosta do fruto, mas somente o servido por uma marca específica, que utiliza aroma de guaraná e mistura a polpa do fruto com açúcar líquido de cana. Até então, o treinador disse que conhecia apenas a versão vendida com leite em pó, frutas picadas e leite condensado

Assista ao vídeo:

“Aí eu chego no Pará e o cara mete um um prato na minha frente [com] arroz, um pedaço de peixe, um espeto de camarão e um bowl de açaí, com pote de açúcar e um pote de farinha”, relembrou Guto, acrescentando que não sabia por onde começar.

Narrando a conversa com o vendedor, Guto contou que o pracista disse que o recifense tinha que “temperar a gosto” o açaí. O treinador afirmou que não sabia por onde começar, ficando ainda mais confuso.

“Aí eu disse: ‘mas eu não sei qual é o meu gosto, eu nunca comi assim. Você pode temperar para mim?’”, continuou contando, acrescentando que o vendedor se recusou.

Guto disse ter chamado o vendedor de “esperto” por ele não querer ter assumido a responsabilidade do açaí ficar por um gosto nada agradável. “Eu temperei e ficou como? Uma merd*, e eu não comi aquela *****”, disse o recifense concluindo a explicação.

A indignação de Guto foi não ter sabido como “temperar” o fruto puro. A reação do treinador dividiu opiniões na internet. Nos comentários, há quem tenha levado o desabafo dele na esportiva, inclusive, mandando ele provar novamente. Mas outros levaram para o lado pessoal e acusaram Guto de não respeitar as tradições alheias.

“Não gostar é um direito dele, mas acho totalmente desrespeitoso o tom de voz e como ele se expressou! Poderia ter dito de diversas formas que não achou agradável, mas preferiu ser rude e com tom superior. Eu não dou pauta para esse tipo de gente, quer criticar ok, mas faça de uma forma educada”, escreveu uma internauta.

“Na próxima visita ao Pará a gente ensina do jeitinho certo (o que for mais palatável pra vc, @gutogalamba ). Depois que se aprende, tomar o sorvete de açaí perde a graça”, disse uma segunda.