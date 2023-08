Partido de candidato morto no Equador anuncia substituto para disputar a presidência

Após o assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, na última quarta-feira (9), o Partido Construye anunciou um candidato substituto às eleições que contecerão no próximo dia 20. O jornalista Christian Zurita foi apresentado usando colete à prova de balas e sob forte esquema de segurança.

Na véspera do anúncio, o partido anunciou que substituiria Villavicencio pela candidata a vice-presidente da chapa, a ativista ambiental Andrea Gonzalez. Mas a decisão final foi de mantê-la como vice.

A candidatura de Zurita ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Eleitoral Nacional.

"Vamos tentar reproduzir suas habilidades e vamos tentar promover seu nome", disse Zurita em entrevista coletiva, referindo-se a Villavicencio, de quem foi colaborador.

VEJA MAIS

Seis colombianos, acusados de ter ligações com grupos criminosos, estão presos acusados de executar Villavicencio na saída de um comício, na capital Quito.

O Partido Construye aparece nas pesquisas entre a segunda e a quinta posição entre a intenção de votos do eleitorado, apesar de especialistas opinarem que essas pesquisas não são confiáveis.