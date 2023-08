Bebê é internado em UTI após receber medicação errada no hospital

Um bebê de 1 ano e 10 meses está internado há três dias em UTI pediátrica após receber uma medicação errada em um hospital de Morrinhos, no interior do Ceará. Anthony Gabriel Zeferino Ribeiro recebeu a aplicação na veia de um remédio que era para inalar.

A criança estava com sintomas gripais e passou por uma consulta, onde foi receitado as medicações. De acordo com familiares, uma técnica de enfermagem foi a responsável por cometer o erro que o deixou em estado grave.

Luciana, prima do menino, detalhou ao G1 sobre o ocorrido: "Quando ela aplicou ele desmaiou, foi um reboliço dentro do hospital. O médico falou para ela que não era para ela ter dado na veia, que era para ter dado no soro. De lá mesmo ele já saiu desacordado para o Hospital Regional de Sobral. Meu tio disse que ele estava sangrando pelo nariz, pela boca. Quando chegou lá ele teve quatro paradas respiratórias, foi reanimado quatro vezes e agora está intubado na UTI lá do Regional, com sangramento nos dois pulmões", relatou.

De acordo com o Hospital Regional Norte (HRN), Anthony apresentou uma leve melhora na manhã desta sexta-feira (18).

A prima ainda disse que essa não é a primeira vez que erros como este acontecem no hospital de Morrinhos e que a família não recebeu assistência. "A gente está pedindo por justiça, porque uma enfermeira dessas estava despreparada para está em um hospital desse", disse.

O caso está sendo apurado pela Secretaria de Saúde de Morrinhos, que afastou a enfermeira responsável sem remuneração até a conclusão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)