Homem tenta atear fogo na ex-namorada, mas é atingido pelas chamas

Nesta quarta-feira (2), um homem de 39 anos tentou atear fogo na ex-companheira e no namorado dela, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Segundo testemunhas, o suspeito estava com uma chama acessa nas mãos, pronto para jogar um líquido inflamável contra o casal. No entanto, o desfecho foi bem diferente do esperado, pois ele acabou se molhando e foi atingido pelas chamas.

O incidente aconteceu em um estabelecimento comercial que pertencia ao ex-casal. A Polícia Civil do estado o considera suspeito de tentativa de feminicídio. O agressor teria sido movido por ciúmes e não aceitação do término do relacionamento.

A mulher, de 35 anos, também foi agredida com um objeto perfurocortante e ficou com ferimentos graves. Em seguida, ele ateou fogo no imóvel, colocando em risco a vida de todos que estavam presentes.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas para a aocorrência. No entanto, a população já havia tomado uma atitude, ao utilizarem água, cimento e areia para tentar apagar as chamas no corpo do homem, que ficou com queimaduras.

O suspeito e a vítima foram socorridos para unidades hospitalares. O homem está sob escolta policial.

