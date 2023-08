Idoso cai de andaime de quase 3 metros de altura e fica gravemente ferido

Na última quarta-feira (02), um idoso de 69 anos ficou gravemente ferido após cair de um andaime de cerca de 2,5 metros, enquanto trabalhava em uma construção, localizada no Morro da Fumaça, em Santa Catarina.

VEJA MAIS

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. A queda ocasionou hemorragia no nariz e no ouvido, além de inchaço no cérebro e vômito, com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

O idoso foi conduzido para o Hospital São José (HSJ), em Criciúma, e passa bem.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com