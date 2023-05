Idoso cai em buraco na passagem José Leal Martins, no bairro do Marco, em Belém

No último domingo (14), um senhor que voltava das compras caiu em um buraco localizado na passagem José Leal Martins, esquina com a passagem Maria Aguiar, no bairro do Marco, em Belém. O pedestre não teria percebido que havia um buraco ao lado do canal da área. De acordo com as informações repassadas, ele teve arranhões nas pernas e foi socorrido pelos moradores.

As denúncias alegam que o buraco causa transtornos há mais de três meses e não apresenta sinalização. Desde fevereiro que os moradores alertam para o problema e temem por mais acidentes se nada for feito.

VEJA MAIS:

"Esse buraco está aumentando. Já tem mais de três meses e nada é feito. Esse foi o primeiro acidente de muitos que ainda virão se não for ajeitado", disse uma moradora que não quis ter o seu nome revelado.

No vídeo, os moradores reclamam do descaso e alertam para que haja manutenção no local. "O poder público não faz nada, o buraco fica bem no meio da passarela do canal. Isso é complicado, o senhor veio das compras e caiu", disse um morador que gravou o acidente.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) comunicou, por nota, que tem realizado ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal. "A Sesan também informa que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como a passagem José Leal Martins, no bairro do Marco. Porém, enviará uma equipe técnica ao local e tomará as medidas cabíveis", diz o texto enviado.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)