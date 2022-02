Homem cai em buraco deixado por obra inacabada em Ananindeua

Ronildo Santana estava andando de bicicleta rumo ao trabalho quando, de repente, um carro o atingiu, lançando-o para dentro de um buraco na Passagem São Benedito, no bairro Jaderlândia. O acidente ocorreu na tarde do dia 22 de janeiro e, segundo ele, o buraco foi aberto pela Prefeitura de Ananindeua no primeiro semestre de 2021 durante uma obra que hoje está paralisada. No dia, ele precisou desviar a rota do trabalho para o hospital.

“Eu estava me deslocando para o trabalho quando passei por essa via que está obstruída com essa tubulação e buraco aberto. No cruzamento, o carro não me deu a preferência e eu acabei caindo dentro desse buraco”, relatou Ronildo.

O morador contou ainda que o motorista do carro seguiu sem prestar socorro. “E quando eu caí ninguém me ajudou. O carro continuou seguindo e eu fiquei lá dentro. Só não me ralei e não me bati mais porque eu saí da bicicleta e quando me deparei, já estava dentro do buraco”, continuou.

Obras estão atrasadas (Igor Mota)

Para Ronildo, o agravante é a falta de sinalização nas ruas, avisando sobre a obra paralisada. “O engraçado é que tudo isso não tem uma placa avisando dessa obra. Não tem uma placa avisando que tem um buraco. Não tem nada avisando que tem um tubo no meio da rua”, denunciou.

“A falta de placas é um problema pois aqui é uma passagem de grande movimentação de carro, de ciclista e pedestre, e ninguém respeita. E a Prefeitura de Ananindeua até hoje não concluiu a obra, causando todos esses transtornos aí”, finalizou.

Ausência de sinalização é um perigo para pedestres, ciclistas e motoristas (Igor Mota)



Acidentes com ciclistas

Estudo feito pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) e publicado em agosto revela aumento alarmante no número de sinistros envolvendo ciclistas traumatizados nos primeiros cinco meses de 2021. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as ocorrências subiram 30%.

Em janeiro de 2019, foram registrados 1.100 sinistros graves com quem pedala, sendo que, no mesmo mês deste ano, foram 1.451, o número mais alto em todo o período analisado, que compreende janeiro de 2019 até maio de 2021. Já a média mensal de ocorrências foi de 1.185 casos nos últimos dois anos.

A pesquisa foi feita pela Abramet, em parceria com a agência 360° CI, usando dados oficiais do Datasus, do Ministério da Saúde, relativos aos sinistros de trânsito envolvendo esses condutores.

A via tem vários buracos (Igor Mota)

O que diz a Prefeitura de Ananindeua

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou por meio de nota que as obras no bairro Jaderlândia estão ocorrendo normalmente, incluindo a Passagem São Benedito, Santa Maria, Rua L, Rua C, D e demais vias.

A Sesan ressaltou que já realizou na passagem São Benedito os serviços de drenagem, terraplanagem e meio fio e está trabalhando atualmente, na Rua Santa Maria.

A Secretaria informa ainda, que assim que todos os serviços forem concluídos, será iniciado a pavimentação asfáltica de todas as ruas.