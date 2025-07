VÍDEO: Influenciadora diz que a chuva é o relógio natural dos paraenses: 'Ela que manda'

A paraense Natália Arrais, influenciadora digital que atualmente mora em Zurique, na Suíça, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo em que comenta sobre o papel da chuva no cotidiano dos moradores de Belém. Segundo ela, os horários de saída, chegada e até de encontros são definidos não pelo relógio tradicional, mas pelos temporais.

“Cara, eu acho que Belém é o único lugar que a gente pode usar aquela cartada: vou me atrasar por causa da chuva. E quando eu falo isso lá fora, as pessoas não acreditam. Às vezes a gente combina as coisas e espera vir o trovão”, relatou Natália no vídeo publicado no TikTok.

A fala chamou atenção ao revelar uma realidade bastante conhecida pelos belenenses: a chuva não apenas acompanha a rotina, ela também determina o ritmo da cidade.

“As pessoas não acreditam que a chuva dita os nossos horários aqui. Em Belém, ela dita a hora que a gente vai sair, a hora que a gente vai voltar. A gente espera passar para dirigir, para marcar. Será que não vai estar chovendo?' Será que não é melhor esperar? Deixa passar que a gente vai, não é isso? (...) A chuva é nosso relógio natural aqui. Porque assim, ela que decide, ela que manda na gente. É a chuva”, completou Natália.

Nos comentários da publicação, muitos paraenses se identificaram com a fala da influenciadora. “Estou chocada que em julho está chovendo mais do que em março”, escreveu uma internauta. Outro brincou: “A chuva só esperando eu sair do trabalho às 18h kkkkkkk 🤣”.