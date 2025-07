VÍDEO: mãe e filha de Santa Catarina provam comidas típicas do Pará e viralizam nas redes

Uma dupla de mãe e filha de Joinville, Santa Catarina, viralizou nas redes sociais após experimentar pratos típicos do Pará pela primeira vez. Os vídeos, publicados no perfil de Yara e Lauren no Instagram e no TikTok , já somam mais de 500 mil visualizações.

No cardápio estavam iguarias tradicionais da culinária paraense, como tacacá, maniçoba, vatapá, arroz com galinha, arroz paraense, açaí com camarão e charque frito, além de bolo podre e creme de cupuaçu.

Em um segundo vídeo mais recente, a dupla continua sua "viagem gastronômica" pelo Norte e prova peixe com açaí e até pimenta de tucupi. Novamente, as reações espontâneas renderam risadas e empatia do público.

"Que delícia. Aqui no Sul a gente come açaí doce, que é tipo um sorvete. Não é tão comum esse açaí puro. É muito gostoso", disse a mãe.

Nos comentários das postagens, internautas paraenses elogiaram o react. “É bom ver as pessoas que não são do Norte valorizando a nossa comida. O açaí é muito bom 🥰”, escreveu uma usuária. “É tão bom ver elas comendo e falando bem, com o maior respeito”, comentou outra.