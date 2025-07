Mulher sofre necrose em mamilo após picada de aranha-marrom em Santa Catarina

Uma mulher de 22 anos, que a identidade não foi revelada, acionou o Corpo de Bombeiros ao sofrer necrose no mamilo direito, após ser picada por uma aranha-marrom (Loxosceles) em Blumenau, na Região Metropolitana do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A demora na procura do atendimento foi um dos motivos do agravamento do caso.

Segundo os Bombeiros da região, a picada do inseto teria acontecido na segunda-feira (30), mas a vítima só acionou a corporação no dia seguinte, na terça-feira (01/07). Ao chegarem no local, os agentes constataram uma região de necrose no mamilo direito da vítima, mas que a mesma estava consciente, orientada e caminhava normalmente. A paciente só procurou ajuda após começar a sentir dificuldades respiratórias e dores no tórax.

A aranha que picou a jovem é conhecida popularmente como aranha-marrom (Loxosceles) e é considerado peçonhento e é uma das aranhas que mais provocam acidentes graves no Brasil.

O que fazer em caso de acidente com a aranha-marrom?

procurar atendimento médico imediatamente;

fotografar ou informar ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como tipo de animal, cor, tamanho;

se possível e, caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lavar o local da picada com água e sabão;

realizar compressas mornas, que podem ajudar a dor

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)