Jovem morre após receber picada de aranha-violinista na Itália

Um jovem de 23 anos morreu, no último sábado (17), em decorrência de complicações de uma picada de aranha-violinista, em Collepasso, na região de Puglia, no sul da Itália.

Segundo o jornal Quotidiano di Puglia, o jovem, identificado como Giuseppe Russo, teria sido picado há um mês, enquanto realizava atividades de jardinagem. Horas depois do contato com o animal, ele começou a sentir ardência e formigamento na região.

VEJA MAIS

O médico Pierangelo Errico, diretor-geral do hospital Tricase, disse ao veículo italiano que Giuseppe apresentava lesão cutânea com bolhas, foi tratado com antibióticos e anti-inflamatórios e passou por cirurgias, mas não conseguiu superar as complicações. Investigações clínicas estão sendo realizadas sobre a morte do jovem.

O que é a aranha-violinista

A aranha-violinista é uma espécie que costuma ser encontrada em países mediterrâneos, na Ásia e na América do Norte. Ela recebe esse nome porque tem uma mancha em forma de violino no corpo e pertence a um grupo de aranhas que costuma ter um tamanho minúsculo.

Segundo os Institutos Nacionais da Saúde dos EUA, o veneno da aranha-violinista é necrosante, capaz de causar lesões graves na pele, que podem evoluir para úlceras. Em situações raras, pode levar a complicações sistêmicas e à morte.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)