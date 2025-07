Mais de 1,4 milhão de veículos circulam de forma irregular no Pará

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) emitiu um alerta diante do aumento significativo na quantidade de veículos que circulam no estado sem o devido licenciamento anual. Em 2024, foram registrados 1.419.636 automóveis em situação irregular. Já em 2025, até o mês de maio, esse número saltou para 1.449.285, representando uma alta de quase 30% na frota sem regularização.

Diante desse cenário, o Detran reforça o apelo para que os proprietários fiquem atentos ao cronograma de vencimentos. Neste mês de julho, devem regularizar a situação os donos de veículos com placas terminadas em 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 75, 85 e 95, conforme o calendário vigente de 2025.

O licenciamento é um tributo obrigatório que atesta a regularidade do veículo e autoriza sua circulação nas vias públicas. Para emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), o condutor deve acessar o site do Detran, entrar na seção “Veículos – Licenciamento Anual” e fornecer os dados necessários, como número da placa, Renavam e CPF do proprietário.

O pagamento do DAE pode ser feito até o vencimento em instituições bancárias conveniadas: Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú e Santander. Também é possível retirar o documento de forma presencial na sede do Detran, nas Ciretrans ou nos postos avançados de atendimento.

Veículos com pendências de anos anteriores podem ter a situação regularizada por meio de parcelamento via cartão de crédito. No entanto, a liberação do licenciamento só ocorre após a quitação integral de todas as dívidas vinculadas ao automóvel, incluindo multas emitidas por outros órgãos. “É essencial que o condutor consulte se há débitos pendentes antes do vencimento do prazo”, orienta Enrique Barbosa, coordenador de Registro de Veículos do Detran.

Após a compensação do pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) fica disponível para download no portal do Detran e também no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

Penalidades

Circular com o licenciamento vencido é considerado infração grave, resultando em multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possibilidade de retenção do veículo. “Queremos promover um trânsito mais organizado e seguro. O crescimento no número de veículos irregulares é um sinal de alerta para a importância de manter a documentação em dia”, conclui Enrique.

Calendário de vencimento em julho:

04 de julho – Placas com final 75, 85 e 95

11 de julho – Placas com final 06, 16, 26 e 36

18 de julho – Placas com final 45, 56 e 66

Mais detalhes podem ser consultados no site oficial do Detran-PA (www.detran.pa.gov.br) ou nas unidades de atendimento presencial do órgão.