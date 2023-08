Câmera de capacete registra acidente com motociclista que estava a mais de 200 km/h; vídeo

Um motociclista morreu em um acidente após colidir com um carro, na região metropolitana de Fortaleza (CE). O jovem de 28 anos estava há mais de 200 km/h de velocidade. O acidente foi registrado por meio da câmera no capacete de um segundo motociclista. O acidente aconteceu na última segunda-feira (14).

A vítima foi identificada como João Ingrisson Diógenes do Nascimento. Ele foi arremessado após o forte um choque com o veículo e morreu na hora. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e mostram que o percurso também feito em alta velocidade. O vídeo registrou o momento em que um carro cruza a pista repentinamente, e o motociclista, incapaz de desviar a tempo, colide de forma devastadora com o veículo. O impacto da colisão lança a vítima pelos ares, fazendo-a girar no ar antes de cair ao solo.

Esse trágico acidente serve como um lembrete dos perigos da alta velocidade e da importância de obedecer às regras de trânsito, bem como de estar sempre alerta às condições da estrada.