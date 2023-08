Motociclista morre ao sair da pista e cair em um abismo em Santarém

Um motociclista morreu na rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), na Serra do Piquiatuba, em Santarém, no oeste paraense. As primeiras informações indicam que a vítima, identificada como Edemilson de Jesus Silva, de 56 anos, perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e caiu em um abismo, ainda segundo o jornal O Impacto.

O Samu 192 esteve no local e constatou a morte de Edemilson. Uma equipe do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) foi acionada para atender a ocorrência e realizou o resgate do corpo da vítima. As circunstâncias do acidente serão, agora, apuradas pela Polícia.