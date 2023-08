Carro bate na traseira de moto e motociclista morre em Tracuateua

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta terminou com a morte de um homem, na manhã desta terça-feira (8), na BR-308, na altura do quilômetro 175, em Tracuateua, município no nordeste paraense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima do choque entre os dois automóveis conduzia a moto envolvida no acidente. O motociclista foi identificado como Wesley Pereira da Silva. O motorista suspeito de provocar o impacto não foi localizado até a última atualização desta matéria.

Ao que tudo indica, um carro teria batido na traseira da moto em que o homem estava. O caso ocorreu às 7h45 perto da comunidade Vila Fátima. De acordo com o relato da Polícia Militar, a vítima pilotava uma Biz vermelha, de placa JTZ-4535, quando um Jeta preto (JIO-5J48) bateu na parte traseira da motocicleta. Os militares controlaram o trânsito com apoio da PRF, para que a Polícia Científica pudesse fazer a perícia e remoção do corpo.

O condutor do Jeta fugiu do local após o acidente. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.