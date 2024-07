'Maníaco do Parque': Filme ganha teaser oficial; veja aqui!

O filme ‘Maníaco do Parque’, que contará a história de um dos maiores serial killers do Brasil, ganhou o seu primeiro teaser nesta segunda-feira (29). O filme, produzido pelo serviço de streaming Prime Video, tem data de estreia marcada para o dia 18 de outubro.

VEJA MAIS:

As imagens do teaser mostram a jornalista Elena (Giovanna Grigio) trabalhando para revelar a identidade do criminoso que está aterrorizando mulheres no Parque do Estado, em São Paulo, que é o motoboy Francisco de Assis Pereira (Silvero Pereira). A repórter está no início da carreira e vê neste caso a possibilidade de subir no trabalho.

O enredo é baseado na série de crimes, que ocorreram no Brasil, em um momento onde todos acompanhavam a Copa do Mundo de Futebol, na França, em 1998. 21 mulheres foram atacadas pelo maníaco do Parque, que nesta época, trabalhava também como motoboy.

Além de Silvero Pereira e Giovanna Grigio, o filme conta com Marcos Pigossi, Xamã, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas no elenco.

O filme é dirigido por Maurício Eça, que também trabalhou em outros longas focados em crimes no Brasil, incluindo ‘A Menina que Matou os Pais’ (2021) e ‘O Menino que Matou Meus Pais (2021)’, que retratam o caso de Suzane von Richthofen.

Além do filme sobre o maníaco do Parque, a Amazon Prime Video anunciou que lançará uma série documental sobre o caso, intitulada como ‘Maníaco do Parque: A História Não Contada, prevista para estrear no próximo ano.